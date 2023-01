A visita de ex-ministro de Bolsonaro ao chefe das Minas e Energia de Lula

O ex-ministro de Minas e Energia durante o governo de Jair Bolsonaro, Bento Albuquerque, e a ex-secretária-executiva da pasta, Marisete Dadald, fizeram uma longa visita ao novo ministro, Alexandre Silveira, na última semana para conversar com o chefe da pasta na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva sobre o veto do presidente ao nome do ex-secretário do Ministério da Infraestrutura Bruno Eustáquio para o posto nas Minas e Energia. Um novo nome, que enfrentaria menor resistência, surgiu na conversa. Trata-se de Rui Altieri, presidente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), levado ao órgão no governo de Dilma Rousseff. A resolução do imbróglio envolvendo a indicação do número dois do Ministério de Minas e Energia se arrasta desde o início da gestão e é vista como um encalacre que contaminou indicações do governo em outros ministérios. Há uma verdadeira caça às bruxas envolvendo indicações de pessoas que tiveram cargo na gestão de Bolsonaro.

