A variação do preço dos aluguéis de galpões logísticos

A Sort Investimentos, empresa especializada no setor de galpões logísticos no Brasil, registrou aumento de 20% nas negociações de venda e aluguel desses espaços no ano passado. A taxa de vacância, que corresponde ao total da área não locada, é de apenas 4%. Um estudo feito pela empresa revela também que, em 2022, o valor do metro quadrado de galpão logístico era de 23 a 30 reais— e agora varia entre 28 e 35 reais. Já a rentabilidade do aluguel está entre 0,7% a 1,2%. O valor de negociações de venda e aluguel em 2023 foi 20% maior que em 2022.