A única casa de aposta que aderiu ao Pacto da ONU

O “Rei do Pitaco” foi a única casa de aposta a aderir voluntariamente ao Pacto da ONU. A empresa esteve presente no evento Ambição 2030, organizado pela ONU em parceria com a AYA Earth Partners. Representantes dos ministérios da Justiça, Saúde e Esporte levaram à agenda internacional pontos para a discussão dos próximos passos em relação às empresas de apostas no Brasil.

A participação da Rei do Pitaco ocorreu em uma das salas temáticas com o tema Corrupção e Esporte e a regularização das empresas de aposta esportiva no Brasil. O Pacto Global vem sendo acionado sobre este tema, tanto pelo poder público quanto pelo setor privado.

O coordenador-geral de monitoramento de lavagem de dinheiro e outros delitos do Ministério da Fazenda, Fred Justo, anunciou que há conversas em curso para que o setor possa integrar a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.