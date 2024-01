A última jogada da CBF contra a volta de Ednaldo à presidência

A última cartada da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para tentar evitar a volta de Ednaldo Rodrigues à presidência da entidade foi nomear Fernando Cabral Filho como advogado da ação no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é filho do desembargador aposentado Fernando Marques, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), o mesmo tribunal que afastou Rodrigues.

A procuração nomeando Cabral Filho foi assinada por José Perdiz, ex-interventor na CBF, horas antes de o ministro do Supremo Gilmar Mendes determinar a restituição de Rodrigues à presidência da CBF. O pai do advogado também é auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, do qual José Perdiz é presidente.

