A suspeita de que bancos querem Rodrigo Maia como ministro de Lula

Nos burburinhos do Palácio do Planalto, assessores do presidente Jair Bolsonaro juram de pé junto que banqueiros trabalham pela escolha do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (PSDB-RJ) para um posto no ministério de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso o petista seja eleito em outubro. As intenções envolveriam a escolha de Maia para o cargo de ministro da Economia — ou Fazenda — ou do Planejamento. A leitura é de que Maia seria um aliado importante e defendeu assuntos relacionados aos interesses dos bancos, como a defesa da zeragem da Cobrança sobre Lucro Líquido, a CSLL — um dos principais impostos tangentes aos bancos — e a posição contrária à consolidação de um imposto nos moldes da antiga Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a odiada CPMF.

Ainda dá coro à possibilidade a iniciativa de Lula de dizer que escolherá um político, e não um economista, para o cargo de ministro da Fazenda e a aliança do pai de Rodrigo, César Maia (PSDB) com o candidato ao governo do Rio pelo PSB, Marcelo Freixo. A ver.