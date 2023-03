A surpresa generalizada com crise da Americanas, segundo Rial

Giro VEJA - terça, 28 de março

O novo capítulo sobre as joias sauditas e a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central são os destaques do dia

O ex-presidente Jair Bolsonaro mal anunciou seu retorno ao Brasil na quinta-feira e já teve fato novo no caso das joias presenteadas pela Arábia Saudita. O jornal O Estado de S. Paulo revelou a existência de mais um conjunto de joias, que se soma aos outros dois noticiados anteriormente. O novo conjunto, que inclui um relógio Rolex cravejado de diamantes, foi protocolado no acervo pessoal de Bolsonaro e levado por ele quando deixou a Presidência