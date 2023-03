A surpreendente jogada bilionária do Santander que envolve a Webmotors

O Santander surpreendeu o mercado financeiro ao anunciar a venda de 40% de sua participação no marketplace de automóveis Webmotors à australiana Carsales, que atua no mesmo segmento em países como Estados Unidos e Coreia do Sul. A Carsales já detinha 30% de participação na Webmotors e passa a controlar a companhia. O Santander vai manter 30% do capital social do negócio e a exclusividade comercial na plataforma de crédito e de soluções financeiras para transações realizadas na Webmotors. O que ninguém esperava era que o Santander fosse vender 40% do negócio por 1,2 bilhão de reais.

Na prática, isso significa que a WebMotors foi avaliada em 3,1 bilhões de reais. “Em movimento inesperado, o Santander anunciou a venda parcial de sua participação na Webmotors. O acordo resulta em uma avaliação de 3,1 bilhões para a Webmotors, que tinha um valor contábil de 310 milhões no ano passado, implicando uma avaliação dez vezes maior, definitivamente uma surpresa dadas as condições do mercado global/brasileiro”, escrevem os analistas do BTG Pactual em relatório enviado a clientes. Por volta das 14h, as ações do Santander subiam 2%.

