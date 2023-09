A reunião de Lula com o presidente da Latam

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou, durante uma audiência oficial com o presidente da Latam Brasil, Jerome Cadier, seu desejo de “resgatar o protagonismo da Embratur”, hoje presidida por Marcelo Freixo, e seu desejo de promover a imagem do Brasil no mundo, com o objetivo de aumentar o fluxo de turistas estrangeiros para o país. Atualmente, a Latam opera voos do Brasil para 90 destinos globais, sendo responsável por movimentar 70% dos viajantes internacionais no país. Durante a reunião, que aconteceu na quarta-feira, 13 de setembro, no Palácio do Planalto, em Brasília, Cadier também se comprometeu a cooperar com o governo federal para “democratizar” o acesso às viagens aéreas.