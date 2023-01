A resposta de Paulo Guedes sobre a gestão de Fernando Haddad

Há alguns dias, o ex-ministro Paulo Guedes foi consultado por um aliado por WhatsApp para ouvir a interpretação do chefe das finanças durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a condução da economia por parte do ministro da Fazenda de Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad. De férias antes de assumir um cargo de conselheiro no governo de São Paulo, sob Tarcísio de Freitas, Guedes foi — na ausência de melhor adjetivo — lacônico: limitou-se a enviar um bem-humorado emoji de um macaco tampando a boca.

