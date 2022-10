A resposta das estatais à suspeita da CVM sobre eleições

Atualizado em 6 out 2022, 09h31 - Publicado em 6 out 2022, 09h24

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pediu explicações a algumas estatais sobre as fortes oscilações nos papéis nos últimos dias. Empresas como Banco do Brasil, Sabesp, Copasa e Cemig receberam requerimentos da entidade para explicar os movimentos. O BB, por exemplo, disparou 8% na última segunda-feira, 3, um dia depois do primeiro turno das eleições, e afundou quase 6% no dia seguinte, terça-feira, 4. Em resposta, a maior parte das estatais citadas evitou correlacionar o fato aos resultados eleitorais e alegou não ter conhecimento de nenhum fato que possa ter provocado tamanha oscilação. Apenas a Sabesp colocou o viés eleitoral como suspeita desses movimentos. “Cabe destacar que a expectativa em relação à eleição do futuro governador do estado de São Paulo, acionista controlador da companhia, pode estar influenciando a oscilação verificada no preço das ações”, disse a estatal em resposta ao requerimento da CVM.

