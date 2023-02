A resposta da Ambev sobre acusação da CervBrasil

A Ambev se manifestou sobre as acusações da CervBrasil a respeito de obrigações tributárias supostamente não cumpridas pela empresa, reveladas pelo Radar Econômico. A cervejaria afirma que “as acusações da CervBrasil não têm qualquer embasamento”, diz em nota enviada à coluna. “Calculamos todos os nossos créditos tributários estritamente com base na lei. Nossas demonstrações financeiras cumprem com todas as regras regulatórias e contábeis, as quais incluem a transparência do contencioso tributário. A Ambev está entre as 5 maiores pagadores de impostos no Brasil”, diz a nota.

A publicação mostra que a empresa sob o guarda-chuva do trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, sócios da 3G Capital, teria dívidas com impostos federais, estaduais e municipais. Um estudo contratado pela CervBrasil aponta um rombo estimado em 30 bilhões de reais em manobras tributárias feitas por empresas de bebidas.