A renúncia de Rial da Americanas depois de rombo de R$ 20 bilhões

A renúncia de Sérgio Rial do comando da Americanas depois de a companhia apontar “inconsistências contábeis” da ordem de 20 bilhões de reais promete movimentar todo o mercado nesta quinta-feira, 12. “Essa quebra de confiança em torno da Americanas faz pairar uma insegurança em todas as sociedades anônimas de capital aberto com ações listadas na B3, ainda mais considerando que a AMER3 tinha, em tese, nível de governança no grau máximo, e é o maior player varejista do país”, escreve Gabriel de Britto, sócio do RBLR Advogados.

Para efeito comparativo, o valor de mercado da empresa gira em torno de 10 bilhões de reais. O ex-presidente do Santander havia assumido o comando da Americanas no segundo dia do ano. O rombo foi admitido pela empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de quarta-feira 11. “As estimativas estão sujeitas a confirmações e ajustes decorrentes da conclusão de trabalhos de apuração e dos trabalhos a serem realizados pelos auditores independentes, após o que será possível determinar adequadamente todos os impactos que tais inconsistências terão nas demonstrações financeiras da companhia”, diz o comunicado.

