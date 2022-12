A receita recorde das Drogarias Pacheco e São Paulo no e-commerce em 2022

Criado em 2018, o comércio eletrônico do Grupo DPSP, dono das redes Drogarias Pacheco e São Paulo, atingiu uma marca expressiva no último dia 19: 1 bilhão de reais de faturamento por meio de seu e-commerce de marca própria. A projeção é terminar o ano com aproximadamente 1,4 bilhão de reais em vendas pelo canal, um avanço de 30% sobre o ano anterior — a receita total do conglomerado deve superar 13 bilhões de reais em 2022. O resultado foi impulsionado pelo relançamento dos aplicativos móveis das marcas. Além dos medicamentos, que representam 70% da receita do site, houve um avanço expressivo na venda de itens de nutrição (alta de 128% em 2022), dermocosméticos (56%) e itens de beleza (43%).

Em entrevista ao Radar Econômico, Cristiano Hyppolito, diretor de tecnologia do grupo, diz que a empresa busca soluções para chegar ao consumidor cada vez mais rápido. Hoje, 75% das encomendas são entregues em até quatro horas, na modalidade Expressa, e até uma hora no modo Turbo — a ideia é baixar esse tempo da modalidade premium para cerca de 30 minutos. “A gente vai descer esse tempo de entrega. Queremos ser mais rápidos e mais eficientes que Rappi e iFood para a entrega”, afirma ele. Para diminuir a fricção entre o canal físico e digital, a empresa irá começar a instalar lockers em suas unidades — hoje, são mais de 1.400.