A reação do mercado ao novo plano de R$ 500 bilhões da Petrobras

A Petrobras anunciou na noite da última quinta-feira, 23, o tão esperado plano de investimentos para os próximos cinco anos. A alta cúpula do governo Lula se reuniu algumas vezes ao longo da semana para discutir o tema. A estatal vai investir 102 bilhões de dólares entre os anos de 2024 e 2028, o equivalente a 500 bilhões de reais. A cifra é 31% maior em relação ao plano vigente. A Petrobras promete voltar a investir em fábricas de fertilizantes e no setor petroquímico, abrindo margem para novas aquisições em ambos setores. Cerca de 70% do total de investimentos será destinado à exploração e produção de petróleo, sendo que 3 bilhões para exploração na Margem Equatorial, na costa do Amapá.

A avaliação de alguns analistas é que o plano está dentro do que era esperado e já prometido pela nova gestão. A cifra de 102 bilhões de dólares ficou no limite superior da projeção média dos analistas. Ainda assim, a atual política de dividendos extraordinários pode ficar em segundo plano nos próximos anos.

“Acreditamos que os investidores fundamentalistas e de longo prazo poderão acolher com satisfação a clara orientação para o investimento total, incluindo uma estimativa para as iniciativas ainda imaturas”, escrevem os analistas do Itaú BBA em relatório enviado a clientes. “Por outro lado, reconhecemos que pode haver alguma frustração em relação aos números de produção mais baixos e os modestos dividendos extraordinários implícitos, especialmente entre investidores de curto prazo”, concluem. Por volta do meio-dia desta sexta-feira, 24, as ações da Petrobras eram negociadas em queda de 0,5%.

