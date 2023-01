A reação do mercado à embrionária moeda comum com a Argentina

VEJA Mercado em vídeo | 23 de janeiro.

O presidente Lula confirmou os planos de desenvolver uma moeda única para o comércio entre Brasil e Argentina. Lula ainda criticou aqueles que não aceitam financiamentos para “países parceiros” por meio do BNDES e afirmou que quer criar condições para financiar gasodutos argentinos. No mercado financeiro, os investidores reagiram às falas do presidente. O embrionário projeto de moeda única e a expressiva alta da Petrobras são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 23.

Siga o Radar Econômico no Twitter