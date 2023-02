A reabertura chinesa como esperança para o fraco desempenho da Vale

A mineradora Vale divulgou seus números de produção e vendas no quarto de trimestre de 2022 que deixaram um gosto amargo entre os investidores. Os dados são considerados uma prévia dos resultados finais que serão revelados em duas semanas. No consolidado do ano, a companhia produziu 307 milhões de toneladas de minério de ferro, um recuo de 2% na comparação anual. O número ficou abaixo da meta de 310 milhões de toneladas da companhia. Já as vendas atingiram 260 milhões de toneladas da commodity, uma queda de 4% em relação a 2021. Alguns analistas relacionam a menor produção no quarto trimestre a atrasos de licenciamento no Sistema Norte.

Todavia, o otimismo em relação à reabertura econômica chinesa melhorou os preços do minério e traz algum nível de otimismo ao mercado. “O grande destaque está justamente em uma melhora no preço provisionado, que costumava ser um detrator no preço realizado durante os outros trimestres. Dessa forma, acreditamos que a Vale está bem posicionada para colher os frutos da reabertura chinesa, apesar de enfrentar morosidade em licenciamentos ambientais que dificultam aumento de produção, o que ainda nos impede de ficar otimista com a tese”, avalia a Genial Investimentos. Por volta das 13h, os papéis da Vale recuavam 2,5%.

