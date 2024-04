A queda nos níveis de inadimplência, segundo pesquisa da StoneCo

O ano de 2023 terminou com níveis de inadimplência inferiores aos de 2022, alcançando 7,5%, uma queda de cerca de 0,5 ponto percentual em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são do relatório Mercado de Pagamentos em Dados, elaborado pelo Instituto Propague da StoneCo em parceria com o Economic Research da Stone.

No último trimestre, observou-se uma diminuição no uso do rotativo e do parcelamento com juros, o que resultou no aumento da preferência pelo pagamento à vista. Além disso, a proporção da carteira de cartão de crédito sem juros aumentou em 1,6 pontos percentuais, atingindo cerca de 76%.

O estudo indica que a melhora do cenário macroeconômico está diretamente relacionada à redução dos níveis de inadimplência, impulsionada principalmente pela queda do desemprego, que atingiu 7,8% em dezembro de 2023, o menor patamar desde 2014. O aumento da renda das famílias e o reajuste do salário mínimo também possibilitaram um crescimento de 3% nas despesas de consumo em 2023 em comparação com 2022.

Adicionalmente, a redução da taxa Selic, que passou de 13,75% a.a. para 11,75% a.a. ao longo do ano de 2023, também contribuiu para esse contexto favorável.