A proposta alternativa à PEC de Lula que promete ganhar fôlego no Senado

Autor de uma emenda da PEC da Transição que retiraria “apenas” 80 bilhões de reais do teto de gastos no ano que vem, o senador Oriovisto Guimarães (PSDB-SP) prepara um texto substitutivo à proposta do governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva para viabilizar o pagamento do Bolsa Família de 600 reais. O senador diz ter 31 assinaturas a favor do texto alternativo. “O governo precisa dar garantias e segurança jurídica. A saúde das contas públicas é fundamental para que novos investimentos sejam feitos, aumente a produtividade e o emprego. O governo continua crendo que o Estado tem que ser o impulsionador da economia”, diz ele ao Radar Econômico.

O texto alternativo propõe 100 bilhões de reais fora do teto em 2023 — em detrimento aos 145 bilhões de reais para os próximos dois anos, como aprovado na Comissão de Constituição e Justiça —, valor considerado suficiente pelo senador para viabilizar os programas do governo eleito. “O governo Lula pediu que aprovássemos um endividamento de 200 bilhões de reais por ano em quatro anos. Tem muito político de esquerda que reclama dos juros da dívida, mas ninguém reclama de quem faz dívida”, afirma. “Minha proposta garante a vazão das políticas sociais e dá um ano para o que o governo mostre a que veio”, defende.