A profecia de Ricardo Lacerda para os investimentos após as eleições

Empresário de prestígio no principal centro financeiro do país, a Avenida Faria Lima, em São Paulo, o sócio fundador da BR Partners, Ricardo Lacerda, está apostando que a ‘neblina’ que plana sobre o mercado se dissipará rapidamente após a definição das eleições presidenciais deste ano. “Haverá um rali de grandes investimentos com IPOs e fusões e aquisições quando o cenário se definir”, acredita ele. O cenário hoje, no entanto, é insólito. Em meio à volatilidade causada pelas sucessivas altas na taxa de juros, a bolsa de valores brasileira vive uma ‘seca’ de 18 meses sem qualquer nova listagem de companhias. Também não há, no momento, significativas fusões e aquisições no radar, apesar de o apetite das grandes empresas em adquirir startups ter se mantido.