A posição da Petrobras sobre o preço da gasolina perante guerra em Israel

Os preços do petróleo tipo brent são negociados em expressiva valorização de 4% na manhã desta segunda-feira, 9, cotados a 88 dólares por barril. As ações da Petrobras sobem em igual magnitude na bolsa de valores brasileira. O movimento acontece depois do início de confrontos entre Israel e o grupo Hamas, no último sábado, 7. A escalada nos conflitos deve provocar um aumento na inflação e uma contração nas economias. Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, afirmou nesta segunda que a nova política de preços da Petrobras pode evitar repasses imediatos aos valores da gasolina e do diesel. “É mais um evento de volatilidade, mas vamos acompanhar, tentando mitigar a volatilidade para manter os preços estáveis”, disse em evento no Rio. “Se tiver que ter ajuste, a gente vai fazer o ajuste”, concluiu.

Siga o Radar Econômico no Twitter