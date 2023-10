“Guerra em Israel deve elevar inflação nas economias”, diz Patricia Palomo

VEJA Mercado | 9 de outubro de 2023.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em queda na manhã desta segunda-feira, 9. Os investidores iniciam uma nova semana depois de uma intensa volatilidade na sexta-feira, 6, quando os números mensais de emprego nos Estados Unidos vieram acima do esperado. O avanço mais fraco da média dos salários, contudo, amenizou o mau humor e as bolsas subiram diante de um possível arrefecimento da inflação. O fantasma de novos aumentos nos juros americanos, no entanto, ainda assombra o mercado. Os efeitos da guerra em Israel e a alta do petróleo também serão assunto desta edição. Diego Gimenes entrevista Patricia Palomo, chefe de investimentos da gestora Unicred.

