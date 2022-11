A ‘piada’ de Fernando Haddad recuperada por opositores bolsonaristas

Assim que o nome de Fernando Haddad ganhou força como o mais provável a assumir o Ministério da Fazenda no próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), críticos à escolha resolveram recuperar uma fala inusitada de seu passado nas redes sociais. Foi durante um evento realizado no Insper, em setembro de 2017, em que o ex-ministro da Educação, que é mestre em economia pela Universidade de São Paulo (USP), falou que estudou apenas “dois meses de economia” para “passar no exame da Anpec” e que “colava” dos colegas de turma, Alexandre Schwartsman, ex-diretor do Banco Central, defensor de teorias liberais, e Naércio Menezes, que atualmente dirige o Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância (CPAPI). Os três defenderam suas teses em 1990. Enquanto Schwartsman estudou a economia brasileira, Haddad dedicou seu tema de estudos à estrutura econômica do decadente regime soviético. Envolvidos no caso ressaltam que Haddad é competente e que o episódio se tratava de uma mera “piada” do petista.