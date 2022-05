A petrolífera que perdeu dinheiro com a alta do petróleo

A 3R Petroleum reportou um prejuízo de 335 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022. Para quem viu o petróleo disparar para mais de 100 dólares o barril nesse período por causa da guerra na Ucrânia, o prejuízo pode parecer estranho, mas parte da explicação está justamente nessa explosão das commodities. Há pouco mais de um ano, a empresa fechou contratos para justamente se proteger da volatilidade habitual do petróleo, mas acontece que ninguém esperava por uma guerra que faria os preços subirem tanto a ponto de deixarem bem para trás os contratos fechados em 2021.

“Os contratos eram públicos e, com a escalada do brent, o resultado financeiro negativo já era esperado. É importante lembrar que eles foram fechados quando a curva do petróleo futuro não indicava nada muito diferente dos preços em que foram fechados – afinal de contas, uma guerra envolvendo uma potência petrolífera estava longe de ser cogitada”, dizem os analistas da Genial Investimentos. Além disso, a volatilidade do dólar no primeiro trimestre, que variou de 5,68 reais para 4,70 reais, também fez a companhia perder dinheiro com algumas operações. O prejuízo com esses dois instrumentos foi de 433 milhões de reais — maior que o prejuízo líquido registrado pela 3R.

Essa explicação fez o mercado respirar um pouco mais aliviado e voltar seus olhos para a receita da empresa, que disparou 182% em relação ao primeiro trimestre de 2021, para 375 milhões de reais. Às 15h33, as ações da petrolífera subiam 2,41%, também na esteira do petróleo que se valorizava quase 5%, aos 110 dólares o barril.

