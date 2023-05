A perigosa alternativa à reestatização da Eletrobras que Lula deve seguir

VEJA Mercado em vídeo | 15 de maio.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo Lula não deve buscar o cancelamento da privatização da Eletrobras. Segundo ele, o debate foi vencido quando o governo decidiu aumentar seu poder de voto na companhia via resolução no Supremo Tribunal Federal (STF). A alternativa, ainda assim, é perigosa e um tanto quanto contraditória. Os efeitos da proposta do governo na Eletrobras e a reação de executivos da companhia são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 15.

Siga o Radar Econômico no Twitter