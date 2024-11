A parceria do Assaí com iFood para ampliar vendas no atacado

O Assaí firmou uma parceria estratégica com o iFood. A ação, que está em fase piloto, abrange 15 unidades distribuídas em quatro cidades: São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia. A previsão é de que, com a maturação da operação e a avaliação da demanda em cada praça, o serviço seja gradualmente ampliado para outras unidades e estados. “Reconhecemos a demanda por soluções digitais, e essa parceria com o iFood reforça nosso compromisso em evoluir nesse sentido, proporcionando mais praticidade e economia para quem optar por essa modalidade”, destaca Anderson Araújo, Gerente de Novos Negócios do Assaí.