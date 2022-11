A ousada promessa de entregas da Via para a Black Friday

A Via, que administra as marcas de varejo Casas Bahia, Ponto e Extra.com.br, fez uma promessa ousada para a Black Friday, que acontece nesta sexta-feira, 25. A companhia promete entregar todos os produtos vendidos na data em, no máximo, uma semana. O prazo representa uma redução de 30% em relação a Black Friday de 2021, quando todos os produtos foram entregues em dez dias. “Nas grandes cidades, alguns produtos podem ser entregues no mesmo dia. O prazo de uma semana é para localidades mais distantes que demandam deslocamentos marítimos, por exemplo. Nossos centros de distribuição vão operar 24 horas por dia e nossas equipes foram reforçadas para atingirmos esse objetivo”, afirma Abel Ornelas, diretor de operações da Via. A empresa relata que 15% das entregas são realizadas no mesmo dia e 40% em até 24 horas. Para melhorar a logística, a Via realizou cerca de mil contratações e conta com mais de 300 mil entregadores.

