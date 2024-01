Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Para ganhar mercado nos EUA, o banco Inter quer lançar até 10 produtos diariamente, algo que nenhuma instituição financeira faz em lugar algum. A expectativa é que seu software proprietário, feito no Brasil, facilite as automações. A ambição faz parte da meta do Inter de saltar de 26 milhões de clientes para 60 milhões até 2027.