A nova bronca de Gleisi Hoffmann no presidente do Banco Central

Presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), a deputada federal Gleisi Hoffmann tem tomado para si a responsabilidade de externar as críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Tão logo foi publicado pela autarquia monetária que a taxa básica de juros se manteve no patamar de 13,75% ao ano, Gleisi espinafrou em uma rede social: “Roberto Campos, explica: como empresários podem captar recursos com os maiores juros do mundo? Como investir se o dinheiro aplicado rende 8% reais? Você não entendeu seu compromisso com o Brasil? Seus juros só beneficiam rentismo e a quem não produz. Sua política monetária já foi derrotada”, afirmou, em tom de represália, em seu perfil oficial no Twitter. Há mais de um mês, integrantes do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazem pressão pública sobre o patamar dos juros. Não surtiu efeito para além do desgaste na relação entre a autarquia e o novo governo.

Essa é uma matéria fechada para assinantes. Se você já é assinante faça seu login no site para ter acesso a esse e outros conteúdos de jornalismo de qualidade. Essa é uma matéria fechada para assinantes.

Se você já é assinante clique aqui para ter acesso a esse e outros conteúdos de jornalismo de qualidade. O Brasil está mudando. O tempo todo. Acompanhe por VEJA e também tenha acesso aos conteúdos digitais de todos os outros títulos Abril*

Informação de qualidade e confiável, a apenas um clique. MELHOR

OFERTA Digital Completo Acesso digital ilimitado aos conteúdos dos sites e apps da Veja e de todas publicações Abril: Veja, Veja SP, Veja Rio, Veja Saúde, Claudia, Superinteressante,

Quatro Rodas, Você SA e Você RH. ASSINE a partir de R$ 2,00/semana* ou Impressa + Digital Plano completo de VEJA. Acesso ilimitado aos conteúdos exclusivos em todos formatos: revista impressa, site com notícias 24h e revista digital no app (celular/tablet).



Colunistas que refletem o jornalismo sério e de qualidade do time VEJA.



Receba semanalmente VEJA impressa mais Acesso imediato às edições digitais no App.







ASSINE a partir de R$ 39,90/mês *Acesso digital ilimitado aos sites e às edições das revistas digitais nos apps: Veja, Veja SP, Veja Rio, Veja Saúde, Claudia, Superinteressante, Quatro Rodas, Você SA e Você RH. * Pagamento anual de R$ 96, equivalente a R$ 2 por semana.