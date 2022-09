A nova aposta do Magazine Luiza que cresce em velocidade de cruzeiro

Nem todo mundo sabe, mas o Magazine Luiza relançou há cinco meses, em parceria com a Claro, uma operação de telefonia móvel. Intitulada Maga+. A linha de atuação do conglomerado varejista já alcançou um patamar de fidelização consistente em pouco tempo: 100.000 assinantes. Focada em planos “acessíveis” para o consumidor, a Maga+ é vista internamente como uma grande oportunidade dentro do ecossistema criado pela empresa, levando-se em consideração a chegada da quinta geração da internet móvel (5G) ao país, além de ser uma forma para impulsionar a venda de smartphones pelo canal de varejo. Vale ressaltar que a primeira fase do projeto Maga+ foi lançada em 2019, mas descontinuada após rompimento com a operadora Surf Telecom em agosto de 2021.

