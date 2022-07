A mensagem que circula entre ministros para “vender” vitórias de Bolsonaro No WhatsApp de membros do Executivo, uma listagem de mais de 60 feitos exalta os avanços econômicos da gestão Por Victor Irajá 14 jul 2022, 12h45

De autoria desconhecida, circula nas conversas e grupos de WhatsApp de ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro uma lista de feitos do governo, primordialmente na área econômica. Entre os assuntos, estão a Lei da Liberdade Econômica e “o maior superávit comercial da história”, além do Marco do Saneamento e a nova lei que regulamenta a cabotagem.

São mais de 60 itens que tratam de avanços da gestão, que são utilizadas para vender os feitos do governo enquanto o presidente figura em segundo lugar nas pesquisas, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. “O governo é um sucesso diante das tragédias que teve que enfrentar. Que mostrem no mundo algum país em situação melhor que a nossa! Comparem principalmente com nossos hermanos de mesma índole petista”, diz um ex-membro do governo em uma mensagem encaminhada em um dos grupos.