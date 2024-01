A medida que deve aumentar o lucro dos bancos em 2025

Uma lei aprovada no final do ano de 2022 pode elevar o lucro dos bancos brasileiros em até 12% a partir de 2025, dizem os analistas do Citi. Uma nova legislação autoriza os bancos a deduzirem da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) as perdas com inadimplentes há mais de 90 dias e empresas em processos falimentar ou de recuperação judicial. Além disso, os bancos também poderão utilizar seus ativos fiscais diferidos, ou os chamados créditos tributários a partir de abril de 2025. Dessa forma, a previsão dos analistas do Citi é que o lucro das instituições suba entre 4% e 12% a partir desse período.

