A mais recente movimentação no Conselho de Administração da Rumo

Presidente da Cosan, Nelson Gomes foi eleito na tarde desta terça-feira, 2, como membro do Conselho de Administração da Rumo, braço de logística ferroviária do grupo. A cadeira era ocupada por Leonardo de Pontes, presidente da Cosan Investimentos, que pediu para sair.

Gomes foi presidente da Cosan até abril de 2016 e retornou ao cargo em novembro de 2023. Iniciou sua carreira na ExxonMobil, onde atuou em posições de liderança em diversos países, nos negócios de combustíveis, lubrificantes e lojas de conveniência. Também atuou na liderança do negócio de Lubrificantes da Cosan, foi Diretor-Presidente da Comgás e Diretor Presidente da Compass. Ele também é membro do Conselho de Administração da Compass Gás & Energia, da Comgás e da Moove, e presidente do Conselho de Administração da Commit, Sulgás e Necta.