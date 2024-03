A mais nova trapalhada do governo na Petrobras que derruba ações na bolsa

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Petrobras informou via fato relevante que negocia a compra de uma participação na refinaria privada de Mataripe (BA). A operação da foi vendida pela própria Petrobras em 2021 — menos de três anos atrás. O fundo árabe Mubadala é quem administra o polo. O negócio foi fechado por 1,6 bilhão de dólares à época. “A Petrobras informa que está dando prosseguimento às discussões com o Mubadala Capital em relação à formação de parceria de downstream no Brasil, cujo escopo envolve a avaliação de aquisição de participação na refinaria de Mataripe e de projeto em desenvolvimento de uma biorrefinaria integrada”, diz a companhia em comunicado.

O possível investimento volta a decepcionar alguns analistas, que entendem que o segmento não deveria ser a prioridade da Petrobras neste momento. A nova polêmica vem à tona depois de a empresa reter quase 50 bilhões de reais em dividendos extraordinários. “A notícia é negativa, com a Petrobras voltando a investir em um ativo que acabou de ser privatizado e que não faz parte de seu corebusiness“, escrevem os analistas da Genial Investimentos em relatório enviado a clientes. As ações da Petrobras caem 2% no início da tarde desta segunda-feira, 18.

Siga o Radar Econômico no Twitter