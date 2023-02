A mais nova indicação de ministro de Bolsonaro em pasta de Lula

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, continua de braços e ouvidos abertos para a ingerência do ex-chefe da pasta durante o governo de Jair Bolsonaro, Bento Albuquerque, no ministério. Depois da arrastada lengalenga envolvendo a nomeação do secretário executivo da pasta, o ministro deve indicar o engenheiro Gentil Nogueira de Sá Júnior, ex-superintendente da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel, como chefe da Secretaria de Energia. A indicação partiu de Albuquerque e da ex-secretária executiva do ministério, Marisete Dadald. Ex-filiado ao PT, o nome de Sá Júnior foi cotado pelo ex-ministro Adolfo Sachsida, mas a indicação não prosperou. Fontes do setor ouvidas pelo Radar Econômico temem que a indicação possa atrapalhar o desenvolvimento dos projetos de gás e eletrificação no interior do país.

