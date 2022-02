A maior corretora de criptomoedas do mundo não vai bloquear os russos

O vice-primeiro ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov, tem feito pedidos em seu Twitter para que as empresas de tecnologia globais restrinjam o acesso de todos os russos aos sistemas mundiais. Os pedidos foram feitos à Apple, redes sociais, Elon Musk, Visa, Mastercard. Um dos pedidos foi feito às corretoras de criptomoedas. A Binance, que é maior corretora do mundo, disse que vai congelar somente as contas de russos que foram sancionados, mas não a conta de todo mundo. Um porta-voz da Binance disse ao site americano CNBC que as criptomoedas existem para dar maior liberdade financeira para as pessoas em todo mundo. “Decidir unilateralmente proibir o acesso das pessoas às suas criptomoedas seria um desafio à razão pela qual as criptomoedas existem.”

I'm asking all major crypto exchanges to block addresses of Russian users.

It's crucial to freeze not only the addresses linked to Russian and Belarusian politicians, but also to sabotage ordinary users.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022