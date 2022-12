A joint venture entre BMG e Banco Inter que cresce a três dígitos

A adquirente Granito Pagamentos, controlada em sociedade entre os bancos mineiros BMG e Inter, tem crescido em velocidade de cruzeiro. A empresa espera fechar o ano com 16,5 bilhões de reais processados em seus meios de pagamento, 2,8 vezes o volume transacionado no ano anterior. Com a proximidade do fim do ano, o setor tem sido beneficiado pelo grande volume de vendas. Dados divulgados pela CardMonitor apontam que, apenas no terceiro trimestre, o mercado faturou 826,3 bilhões de reais, superando em 19,4% o mesmo período do ano passado. A Granito, por sua vez, avançou 181% em igual período. Para manter esse ritmo de crescimento em 2023, a companhia vai mirar novas frente, como soluções NFC para transações via celulares, telemedicina e sistemas de gestão de processos integrados.

