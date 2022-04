A interferência da China na produção de aço que fez a ação da Vale cair

No vaivém das commodities, hoje o dia foi de baixa no minério de ferro. Em Dalian, a queda foi de 3,3%, a 139,18 dólares a tonelada. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China sinalizou para novos cortes na produção local de aço ainda em 2022 com a versão oficial de controlar as emissões de carbono no país. Menos aço em uma das maiores economias do mundo significa menos minério, e, além da cotação, as ações da Vale também tombaram. A mineradora fechou o dia em queda de 3,19%, mas ainda registra uma alta de quase 30% no acumulado do ano. O Ibovespa também fechou em baixa, de 0,55%, aos 115.056 pontos.

