A Federação das Indústrias do Estado de Alagoas está insatisfeita com a atuação do senador Renan Calheiros (MDB-AL) em torno da instalação de uma CPI da Braskem. A federação preparava uma carta pública crítica ao senador. Os industriais ouviram um apelo de Renan para desistir da publicação — e atenderam ao pedido.