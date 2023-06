A influência do relator da reforma tributária no Banco do Brasil

Relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro promove uma ofensiva para manter a influência que adquiriu no governo de Jair Bolsonaro e, assim, continuar sendo ouvido nas indicações para o setor de seguros no Banco do Brasil. No momento, Ribeiro tenta conquistar a simpatia da presidente do banco, Tarciana Medeiros, para a manutenção de seus apadrinhados.

O deputado briga pela preservação do espaço do amigo Felipe Aragão, proprietário da Latin RE, que conquistou contratos bilionários de resseguro da BB Seguridade.

