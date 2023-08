A indigesta reação de parlamentares ao financiamento do novo PAC

Pegou mal entre parlamentares a mensagem do governo que propõe mudanças ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, no que diz respeito à reedição do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A ideia de tirar 5 bilhões de reais do programa da nova regra fiscal e usar para abater a meta primária arrepiou a espinha daqueles que lembram dos piores momentos do governo de Dilma Rousseff.

