A importante baixa na CVC que aumenta a desconfiança na companhia

O executivo Leonel Andrade renunciou ao cargo de CEO da operadora de viagens CVC. Essa é a segunda baixa relevante no quadro de diretores da companhia em um mês, quando o então diretor financeiro da empresa, Marcelo Kopel, também pediu para sair. Andrade era o CEO da CVC há três anos e alegou razões pessoais para deixar o cargo. Para o seu lugar, a companhia instaurou um comitê de transição enquanto não define o seu novo comandante. O fato aumenta a desconfiança entre alguns analistas.

O Bank of America rebaixou o preço-alvo do papel de 9 reais para 1,6 real. A percepção é de que o cenário ainda é desafiador para o turismo e que a saída de Andrade pode prejudicar o relacionamento com fornecedores. “Provavelmente prejudicará a confiança nos mercados de títulos e ações. As saídas da administração podem minar as relações entre franqueados e fornecedores, acrescentando mais complicações”, pontuam. Por volta das 14h30, as ações da CVC recuavam 5%.

