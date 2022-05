A iminente falta de diesel no Brasil e o risco Bolsonaro amassam Petrobras

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 27 de maio.

O risco de faltar diesel no Brasil no segundo semestre é alto, segundo um ofício enviado pela Petrobras ao governo federal. A parada programada de refinarias no país e a escassez do combustível no mercado internacional preocupam a estatal, e o reflexo desse temor foi visto na bolsa de valores. Além disso, novas declarações do presidente Jair Bolsonaro também pesaram contra a empresa. O risco de faltar diesel no Brasil e o risco Bolsonaro no mercado são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 27.

