A herança da Petrobras de Bolsonaro que empolga a bolsa

A Petrobras concluiu na última quarta-feira, 13, a venda do campo de petróleo Polo Norte Capixaba para a Seacrest pela bagatela de 528 milhões de dólares (2,5 bilhões de reais). O contrato de venda do campo da estatal foi assinado em 2022, ainda sob a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o processo aguardava pelo cumprimento de condições precedentes para ser de fato concluído. O movimento é visto com bons olhos por alguns analistas porque mostra que a empresa deve mesmo concluir os acordos que já haviam sido assinados. Existia o temor de que a empresa, agora sob a administração do governo Lula, tentasse suspender os contratos de venda de ativos já assinados.

A notícia é positiva para a 3R Petroleum, que busca concluir o acordo de compra do Polo Potiguar junto à Petrobras. “O evento é positivo porque mostra que, apesar do discurso belicoso, a Petrobras está seguindo adiante com os contratos de desinvestimentos que já tinham sido assinados. Ou seja, tal evento nos leva a crer que a conclusão da aquisição do Polo Potiguar permanece como cenário-base. O ativo representa aproximadamente 42% das reservas da 3R. A sua não-aprovação seria decepcionante para tese da empresa”, escrevem os analistas da Genial Investimentos em relatório enviado a clientes. Por volta das 13h, as ações da 3R e da Petrobras subiam 2,5% e 0,3%, respectivamente.

