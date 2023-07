“A gente já viu esse filme no passado”, diz Pedro Galdi sobre Petrobras

VEJA Mercado em vídeo | 26 de julho.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta quarta-feira, 26. O grande evento do dia é a reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, que deve decidir por um aumento nos juros do país. No Brasil, os números de inflação medidos pelo IPCA-15 ligeiramente abaixo das estimativas aumentaram a probabilidade de um corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic na próxima semana. Empresas como Carrefour e Santander divulgaram seus balanços. Diego Gimenes entrevista Pedro Galdi, analista da Mirae Asset. O especialista fala sobre a política de preços da Petrobras e alerta para a alta defasagem em relação à paridade internacional.

