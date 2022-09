A forte expectativa no mercado por uma nova queda no preço da gasolina

Giro VEJA - quinta, 8 de setembro

Os desdobramentos do 7 de setembro e a subida de tom do presidente contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva são os destaques do dia

Um dia depois do 7 de setembro, adversários do presidente Jair Bolsonaro foram à Justiça, para pedir que ele seja investigado por abuso de poder econômico. Ontem, nas comemorações do bicentenário da Independência, o presidente usou a mega estrutura bancada com dinheiro público para pedir voto, atacar adversários e até puxou o coro de "imbrochável".