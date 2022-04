A fonte secou? Estrangeiros voltam a tirar dinheiro do Brasil em abril

O fluxo mensal de entrada de capital estrangeiro na bolsa de valores brasileira está negativo pela primeira vez no ano. Os gringos sacaram mais 407 milhões de reais do país na última segunda-feira, 11 e, com isso, o saldo de abril ficou negativo em 904,1 milhões de reais. O acumulado do ano ainda é positivo em 64,83 milhões. Mas o que está acontecendo? Na visão de alguns analistas, parte das empresas já subiu o que tinha que subir e tem estrangeiro colocando dinheiro no bolso.

Além disso, a valorização do real frente ao dólar nos últimos meses tirou um pouco da atratividade de outrora, uma vez que o fortalecimento da moeda brasileira fez com as pechinchas deixassem de ser tão pechinchas assim. “A rápida valorização da bolsa brasileira, especialmente das empresas ligadas a commodities, e, principalmente, do real, fizeram o fluxo estrangeiro diminuir um pouco em abril”, diz César Mikail, gestor de renda variável da Western Asset. “É cedo pra dizer que a tendência de compra vai virar tendência de venda, mas esse investidor passa a ser bem mais seletivo agora”, completa.

Às 13h52, o Ibovespa negociava em alta de 0,50%, aos 116.691 pontos.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.