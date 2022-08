A extraordinária resposta do mercado ao novo CEO da Americanas

A Americanas anunciou que Sérgio Rial, ex-presidente do Santander, será seu novo CEO em substituição a Miguel Gutierrez, que comandou a varejista por 20 anos. Para os analistas do Itaú BBA, a empresa ganha um voto de confiança dos investidores. “A volatilidade no impulso operacional, juntamente com problemas de comunicação, fez com que o papel fosse negociado abaixo de todo o seu potencial. Com essa mudança gerencial, acreditamos que mais investidores provavelmente darão à empresa o benefício da dúvida e assumirão que mais valor poderá ser extraído desse ativo em breve”, escreveram em relatório. Por volta de 11h30, as ações da Americanas explodiam 18%, enquanto o índice Ibovespa amargava queda de 1%. “Acreditamos que este é um bom nome para que a Americanas cresça com rentabilidade ao longo dos próximos anos”, pontuaram os analistas da Genial. Rial já deu início ao processo de transição e assume a companhia em definitivo em 1° de janeiro de 2023.

Siga o Radar Econômico no Twitter