A expectativa no setor supermercadista para o jantar de Dia dos Namorados

O setor de supermercados promete apresentar ganhos no Dia dos Namorados de 2023, com casais preparando seus próprios jantares na data que cai numa segunda-feira, dia costumeiramente de fechamento para folga em restaurantes. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) projeta um aumento de 10% na quantidade de consumidores indo às compras no período. A expectativa é de que os itens com os maiores incrementos em vendas sejam o fondue, plantas e flores, vinhos importados e massas. O panorama é baseado em levantamento da startup Izio&Co usando dados da celebração anterior. Em 2022, esses itens registraram aumentos de participação nas vendas de quase 914%, 181%, 118% e 93%, respectivamente, na ocasião.

