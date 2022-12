A estreia arrasa-quarteirão da FanLab, marca geek da Riachuelo, na CCXP

Depois de marcar presença na CCXP, maior evento de cultura pop do Brasil, por dois anos seguidos com um espaço de produtos selecionados para os nerds e os geeks, a Riachuelo elevou sua participação na feira deste ano com uma megaloja da FanLab na São Paulo Expo. O espaço, de 500 metros quadrados, é a quarta unidade física da bandeira criada para atender os anseios desse público, com mais de 1.500 produtos, entre elementos de moda com estampas de super-heróis, itens de decoração para o lar e diversos artigos colecionáveis. No evento, os fãs poderão adquirir o cartão de crédito da loja customizado com a imagem do personagem preferido. A rede tem mais de 300 licenças para seus produtos, incluindo heróis da Marvel, Warner Bros, DC Comics e de séries da Netflix.

Criada em abril, a marca conta com três unidades físicas em São Paulo — a última loja, no Shopping Metrô Tatuapé, foi aberta em 25 novembro. Para 2023, a empresa está estudando o comportamento das lojas existentes e de seu e-commerce para mapear sua expansão. A Riachuelo acredita que há potencial para ter entre 60 e 80 lojas da FanLab no país. “A gente está estudando o comportamento das três lojas existentes, dos nossos canais virtuais e do próprio desempenho que a gente vai ter agora dentro da CCXP com essa linha exclusiva de produtos para, a partir daí, avaliar as oportunidades de expansão”, afirma Elio Silva, diretor de canais e marketing da Riachuelo.

Siga o Radar Econômico no Twitter