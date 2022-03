A estratégia de Tereza Cristina para suprir fertilizantes da Rússia

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, assumiu as frentes para que o Brasil não sofra com a interrupção do envio de fertilizantes russos ao Brasil na esteira da guerra envolvendo Ucrânia e Rússia. A ministra levará, nesta quarta-feira, 16, uma proposta para o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, para que fertilizantes sejam incluídos no mesmo rol de circulação de alimentos em tempos de conflitos.

A proposta será apresentada numa reunião no Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Segundo pessoas próximas à ministra, a organização das Nações Unidas aprovou a ideia, idealizada por Tereza Cristina. A proposta deve ser defendida por todo o continente sul-americano. Segundo a FAO, a guerra pode elevar em até 20% o preço de alimentos ao redor do mundo.